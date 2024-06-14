Депутат Молдавии назвала политическим давлением ситуацию с самолетом

Ситуация, при которой самолету рейса Ереван-Кишинев было отказано в посадке в Молдавии, и пассажирам пришлось провести 12 часов в самолете, является политическим давлением и связана с тем, что пассажиры летели со встречи оппозиционного блока. Об этом «Звезде» рассказала Марина Таубер, депутат парламента Молдавии.

«Никому (представителям власти Молдавии - прим.ред.), конечно же, неинтересно. Потому что эти граждане летели со съезда блока “Победа”, и они для (президента Республики Молдавия - прим.ред.) Майи Санду являются вражескими гражданами, потому что они не разделяют ее политику, они не считают, что она ведет в правильное направление страну», - сказала депутат.

По ее словам, никто из представителей власти страны, ни президент Майя Санду, ни премьер-министр Дорин Речан никак не попытались скорее разрешить эту ситуацию.

«По нашей информации, это указание лично Дорина Речана... Мы поймем, какое из учреждений все же виновато в том, что наших сограждан сначала не посадили в Кишиневе», - добавила Марина Таубер.

Напомним, сегодня днем самолет рейса Ереван-Кишинев сел в аэропорту Бухареста, так как в столице Молдавии его не приняли. Пассажиры провели порядка 12 часов на борту без еды и возможности связаться с близкими или дипломатами.

В Бухаресте людей высадили, объяснив решение наличием бомбы в самолете, сообщение о бомбе оказалось ложным. Пятерых человек погранполиция Румыния сняла с рейса.

Изначально всех пассажиров собирались отправить обратно в Ереван, а не в Кишинев, как предполагалось.