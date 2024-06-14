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Пассажиров рейса Ереван-Кишинев 12 часов не выпускали из самолета

Пять пассажиров рейса увели сотрудники погранполиции Румынии, оставшиеся люди находятся в самолете, предварительно, он направится обратно в Ереван.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 15:12:34
© Фото: IMAGO, ALEX HALADA, Global Look Press

Самолет молдавской авиакомпании, летевший рейсом Ереван-Кишинев, приземлился в аэропорту столицы Румынии Бухарест, откуда он не может вылететь ни в Молдавию, ни обратно в Ереван. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда в Молдавии».

«Пять пассажиров рейса увели сотрудники погранполиции Румынии! Оставшиеся в самолете люди сидят напуганные, не понимая, вернутся ли они домой», - говорится в сообщении газеты в Telegram.

Самолету было отказано в посадке на территории Молдавии, поэтому он был направлен в Бухарест.

Уточняется, что самолет был оцеплен вооруженными силовиками, людей просят выйти с багажом из-за подозрений в наличии бомбы на борту воздушного судна, некоторые пассажиры вышли. Предположительно, затем их собираются доставить обратно в Ереван.

При это, по их словам, у людей в самолете нет еды, разряжены телефоны и нет возможности связаться с родными или дипломатами.

Еще один рейс из Еревана в Кишинев был отложен на некоторое время.

#Армения #Самолет #Аэропорт #Молдавия #Пограничники #Румыния
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