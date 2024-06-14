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Двоих человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Шебекино

Еще двоих сотрудники МЧС спасли с пятого этажа, всего при обрушении пострадали пять человек.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 17:32:30
© Фото: aseverin2021, Вконтакте © Видео: aseverin2021, Вконтакте

Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино спасли двоих человек, еще двоих удалось вызволить с пятого этажа, всего в происшествии пострадали пять человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова подтверждает МЧС России.

«Спасатели при помощи автолестницы спасли еще 4 человека с 5-го этажа. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Разбор завалов продолжается», - говорится в сообщении министерства.

На месте происшествия работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники, будет проведена оценка повреждений. Трое пострадавших были доставлены в больницы, двоим помощь была оказана на месте, добавил губернатор.

Для жителей поврежденных квартир будут открыты пункты временного размещения.

Напомним, сегодня стало известно об обрушении подъезда жилого дома в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ. Изначально речь шла о троих раненых.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие #Вячеслав Гладков #шебекино #обрушение подъезда
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