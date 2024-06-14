Двоих человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Шебекино

Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино спасли двоих человек, еще двоих удалось вызволить с пятого этажа, всего в происшествии пострадали пять человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова подтверждает МЧС России.

«Спасатели при помощи автолестницы спасли еще 4 человека с 5-го этажа. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Разбор завалов продолжается», - говорится в сообщении министерства.

На месте происшествия работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники, будет проведена оценка повреждений. Трое пострадавших были доставлены в больницы, двоим помощь была оказана на месте, добавил губернатор.

Для жителей поврежденных квартир будут открыты пункты временного размещения.

Напомним, сегодня стало известно об обрушении подъезда жилого дома в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ. Изначально речь шла о троих раненых.