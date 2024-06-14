Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию командного пункта Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов заслушал доклады руководящего состава ВКС РФ о выполняемых задачах. Техническое оснащение командного пункта позволяет обеспечивать постоянный контроль за воздушно-космической обстановкой над всей территорией России, а также на стратегических воздушно-космических направлениях.

Андрею Белоусову доложили о боевой работе авиации в зоне проведения спецоперации в режиме реального времени. В тот момент самолеты Су-34 применяли на Южно-Донецком направлении авиабомбы, оборудованные унифицированными модулями планирования и коррекции. Целью стали украинские опорные пункты.

Также министру показали работу группы управления беспилотниками, оснащенной комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом. Это оборудование позволяет визуализировать оперативную обстановку и обмениваться данными. Операторы этой группы получают информацию от беспилотников в реальном времени. Обрабатывать видеопоток помогают технологии искусственного интеллекта - они обнаруживают и распознают объекты противника.

Кроме этого, Белоусову представили данные объективного контроля боевой работы разведывательно-ударных комплексов, а также уничтожение украинской военной техники и живой силы.

Ранее Андрей Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.