Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников спецоперации.

Глава российского оборонного ведомства обсудил с главой Минздрава Михаилом Мурашко медобеспечение бойцов СВО. На встрече присутствовали руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Алла Бочковская.

На совещании речь шла о медицинской помощи раненным в зоне боевых действий военнослужащим. Поднимались вопросы, касающиеся протезирования бойцов, получивших в зоне спецоперации увечья или другие травмы. Белоусов указал на особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.

«Нужно выстроить систему взаимоотношений так, чтобы задача качественного лечения человека, получившего ранение или травму в боевых условиях и не только, выполнялась. Чтобы этот человек был пролечен эффективным, наилучшим образом», - сказал Белоусов.

Ранее министр посетил госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Он вручил государственные награды участникам спецоперации и пожелал им скорейшего восстановления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.