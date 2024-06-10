МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников СВО

Андрей Белоусов подчеркнул важность междведомственного взаимодействия для эффективного выполнения задач качественного лечения военнослужащих.
2024-06-10 18:06:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников спецоперации.

Глава российского оборонного ведомства обсудил с главой Минздрава Михаилом Мурашко медобеспечение бойцов СВО. На встрече присутствовали руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Алла Бочковская.

На совещании речь шла о медицинской помощи раненным в зоне боевых действий военнослужащим. Поднимались вопросы, касающиеся протезирования бойцов, получивших в зоне спецоперации увечья или другие травмы. Белоусов указал на особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.

«Нужно выстроить систему взаимоотношений так, чтобы задача качественного лечения человека, получившего ранение или травму в боевых условиях и не только, выполнялась. Чтобы этот человек был пролечен эффективным, наилучшим образом», - сказал Белоусов.

Ранее министр посетил госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Он вручил государственные награды участникам спецоперации и пожелал им скорейшего восстановления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Белоусов #СВО #медобеспечение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 