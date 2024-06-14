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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Поражение было достигнуто в ходе нанесенных с 8 по 14 июня групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.
2024-06-14 16:11:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры военных аэродромов противника. 

Эта инфраструктура была поражена в ходе нанесенных с 8 по 14 июня 19 групповых ударов. Кроме нее, были поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины. 

Кроме этого, удалось поразить и хранилища крылатых ракет Storm Shadow западного производства, склады других авиабоеприпасов, взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотников, места подготовки к применению безэкипажных катеров и пункты временной дислокации формирований украинских националистов и иностранных наемников. 

За предыдущую неделю Вооруженные силы нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и связанным с ней объектам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Украина #спецоперация #аэродромы #Высокоточное оружие #удары
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