Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры военных аэродромов противника.

Эта инфраструктура была поражена в ходе нанесенных с 8 по 14 июня 19 групповых ударов. Кроме нее, были поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.

Кроме этого, удалось поразить и хранилища крылатых ракет Storm Shadow западного производства, склады других авиабоеприпасов, взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотников, места подготовки к применению безэкипажных катеров и пункты временной дислокации формирований украинских националистов и иностранных наемников.

За предыдущую неделю Вооруженные силы нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и связанным с ней объектам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.