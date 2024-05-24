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ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по Украине за неделю

Целью российских ударов стали военная аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, боеприпасов, топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников, предприятия ВПК и пункты временной дислокации боевиков.
2024-05-24 15:07:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении 49 групповых ударов по Украине за неделю. 

Эти удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками с 18 по 24 мая. В результате удалось поразить неприятельскую военную аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, а также цеха производства, где делались безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты. 

В ходе групповых ударов поражались и пункты временной дислокации вражеских войск - как ВСУ, так и иностранных наемников, а также формирований украинских националистов. Досталось и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. 

Также МО РФ сообщило, что за прошедшую неделю противник потерял до 11 205 боевиков - в это число входят потери неприятеля в зоне ответственности шести российских войсковых группировок. 

Ранее «Звезда» продемонстрировала, как наши бойцы захватили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» и сняли с него систему Starlink американского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #беспилотники #Высокоточное оружие #групповые удары
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