Минобороны России сообщает о нанесении 49 групповых ударов по Украине за неделю.

Эти удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками с 18 по 24 мая. В результате удалось поразить неприятельскую военную аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, а также цеха производства, где делались безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты.

В ходе групповых ударов поражались и пункты временной дислокации вражеских войск - как ВСУ, так и иностранных наемников, а также формирований украинских националистов. Досталось и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Также МО РФ сообщило, что за прошедшую неделю противник потерял до 11 205 боевиков - в это число входят потери неприятеля в зоне ответственности шести российских войсковых группировок.

Ранее «Звезда» продемонстрировала, как наши бойцы захватили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» и сняли с него систему Starlink американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.