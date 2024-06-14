Гладков сообщил о взрыве на окраине города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве, который произошел на окраине города Шебекино.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

Причины инцидента устанавливаются. Также он добавил, что повреждения получили 10 частных домов и автомобиль.

Ранее при обстреле Шебекино погиб мужчина - снаряд РСЗО попал ему прямо в квартиру, местный житель скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Также ранения получили три человека.