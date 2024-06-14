Путин предложил обсудить гарантии коллективной безопасности в Евразии

Настало время для широкого обсуждения новой системы гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе.

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», - сказал глава государства на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ.

Президент отметил, что если выстроить надежную систему безопасности, то необходимость присутствия внерегиональных военных контингентов отпадет.

«По большому счету, если честно, и сегодня нет никакой необходимости. Оккупация только», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, сегодня российский президент проводит встречу с руководством МИД РФ. Как подчеркнули в Кремле, мероприятие не экстренное.