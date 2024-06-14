Путин на встрече с руководством МИД РФ обсудит все важные темы

Сегодня российский президент Владимир Путин проведет встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. В ходе ее обсудят все самые важные темы, в том числе безопасность и Украину. Об этом Life.ru заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что мероприятие не экстренное, просто ранее его не анонсировали.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, указал на узурпацию власти на Украине. Говоря о переговорах с противником, президент констатировал утрату легитимности исполнительной власти Украины и сослался на местное законодательство, а также перечислил статьи конституции этой страны.

Путин сказал, что в условиях военного положения можно продлить полномочия Верховной рады, а также не проводить выборов президента, однако это не означает продление полномочий президента.

Президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом сегодняшних реалий.