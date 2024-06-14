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РФ в 2022 году допускала сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

Единственным условием Москвы было сохранение сухопутного пути в Крым, рассказал Владимир Путин.
Владимир Рубанов 2024-06-14 13:20:40
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководство России в марте 2022 года не исключало сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым, заявил Владимир Путин. Это было уже после того, как ВС РФ заняли часть этих территорий.

В то время несколько стран предложили свою посредническую помощь для переговоров, рассказал президент. И Россия приняла такие услуги от зарубежного лидера, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года.

Но потом этот посредник поехал в Киев и там его обвинили в пособничестве Москве, поэтому все сорвалось, рассказал Путин в ходе выступления в МИД России.

Теперь жители Херсонщины и Запорожья выразили свою позицию по вхождению в РФ, и этот вопрос навсегда закрыт. Речи о нарушении государственного единства России быть не может, добавил президент.

Владимир Путин не назвал имя политика, который выступал в тот момент посредником, но 5 марта в Москву с кратким рабочим визитом прилетал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. На следующий день, 6 марта, между Беннетом и российским президентом состоялся телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

#Украина #Владимир Путин #МИД России #переговоры #запорожская область #Херсонская область #СВО
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