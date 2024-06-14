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Путин заявил, что мир уже не будет прежним

Президент заявил о стремительных изменениях в глобальной политике.
Владимир Рубанов 2024-06-14 12:27:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в ходе выступления в МИД России отметил принципиальные изменения, происходящие в мировой политике.

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет - ни в глобальной политике, ни в экономике», - заявил президент.

Глава государства отметил, что стоящие перед российскими дипломатами задачи направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности России.

Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. В ее ходе президент и представители внешнеполитического ведомства обсудят важные международные темы, в том числе Украину. Предыдущая такая встреча состоялась в ноябре 2021 года.

#Украина #Владимир Путин #МИД России #Международные отношения #глобальная политика
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