Путин заявил, что мир уже не будет прежним

Владимир Путин в ходе выступления в МИД России отметил принципиальные изменения, происходящие в мировой политике.
«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет - ни в глобальной политике, ни в экономике», - заявил президент.
Глава государства отметил, что стоящие перед российскими дипломатами задачи направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности России.
Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. В ее ходе президент и представители внешнеполитического ведомства обсудят важные международные темы, в том числе Украину. Предыдущая такая встреча состоялась в ноябре 2021 года.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»