Путин заявил, что, когда ВС РФ стояли у Киева, не было решений о штурме

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отметил, что, когда Вооруженные силы России стояли у Киева, у Москвы не было решений о штурме.

«Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было», - заявил Путин в ходе выступления в МИД РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что речь шла об операции по принуждению к миру. Было необходимо подтолкнуть Киев к переговорам и прекратить развязанную киевским режимом войну против Донбасса.

Также Путин отметил, что было необходимо решить стоявшие перед Россией вопросы по ее безопасности.

Кроме этого, президент России заявил, что мир уже не будет прежним.