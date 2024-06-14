Путин назвал домыслами предположения, что РФ может напасть на Европу

Президент РФ Владимир Путин назвал домыслами предположения, что РФ собирается напасть на Европу. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководством российского МИД.

«Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», - сказал он.

Как утверждает Путин, европейские страны находятся в тотальной зависимости от Вашингтона. Именно критической зависимости от США стоит опасаться Европе, а Москва не представляет опасности.

Путин напомнил, что высокопоставленные европейские деятели принимают участие в антироссийской пропаганде. Пропагандистская кампания сопровождается домыслами о планах РФ напасть на Европу.

В ходе встречи президент и представители российского внешнеполитического ведомства обсудят важные международные темы, в том числе Украину. Предыдущая такая встреча состоялась в ноябре 2021 года.