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Путин назвал домыслами предположения, что РФ может напасть на Европу

Глава государства подчеркнул, что такие заявления - абсолютный бред.
Андрей Аркадьев 2024-06-14 12:42:37
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин назвал домыслами предположения, что РФ собирается напасть на Европу. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководством российского МИД.

«Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», - сказал он.

Как утверждает Путин, европейские страны находятся в тотальной зависимости от Вашингтона. Именно критической зависимости от США стоит опасаться Европе, а Москва не представляет опасности.

Путин напомнил, что высокопоставленные европейские деятели принимают участие в антироссийской пропаганде. Пропагандистская кампания сопровождается домыслами о планах РФ напасть на Европу.

В ходе встречи президент и представители российского внешнеполитического ведомства обсудят важные международные темы, в том числе Украину. Предыдущая такая встреча состоялась в ноябре 2021 года.

#в стране и мире #Путин #РФ #Европа
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