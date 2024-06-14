В России предложили включить рак в список профессиональных болезней

Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных болезней. Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав РФ предлагает добавить в перечень 43 фактора, ведущие к заболеванию раком. Среди них - солнечное и ультрафиолетовое излучение, выхлопы, дизельное топливо, древесная пыль, сажа и другие.

«В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболевания к профессиональному», - говорится в проекте приказа.

Напомним, ранее в России расширили перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Список обновился тремя препаратами для пациентов с вирусными инфекциями и двумя лекарствами для больных рассеянным склерозом.