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В России расширен перечень жизненно важных лекарств

Лекарства предназначены для пациентов с вирусными инфекциями и рассеянным склерозом.
Ирина Егорова 2024-04-18 13:00:44
© Фото: Mahmoud AjjourKeystone Press Agency, Global Look Press

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями медикаментов, сообщается в пресс-службе кабмина России. Список обновился тремя препаратами для пациентов с вирусными инфекциями и двумя лекарствами для больных рассеянным склерозом.

Названия лекарств, обновивших список ЖНВЛП: цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат - для лечения больных инфекционно-воспалительными заболеваниями и сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб - для пациентов с рассеянным склерозом, уточняется в сообщении правительства России.

«Также эти медикаменты пополнили перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий», - отмечается в распоряжении кабмина.

Все стадии производства препаратов осуществляются в России, цена на них регулируется государством. Всего в перечне ЖНВЛП зафиксировано более 800 позиций, уточнили в пресс-службе. Ранее из перечня жизненно важных лекарств был исключен препарат мельдоний для лечения сердца и добавлено обезболивающее просидол.

#в стране и мире #препараты #правительство РФ #перечень #жизненно необходимые лекарства
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