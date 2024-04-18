В России расширен перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями медикаментов, сообщается в пресс-службе кабмина России. Список обновился тремя препаратами для пациентов с вирусными инфекциями и двумя лекарствами для больных рассеянным склерозом.

Названия лекарств, обновивших список ЖНВЛП: цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат - для лечения больных инфекционно-воспалительными заболеваниями и сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб - для пациентов с рассеянным склерозом, уточняется в сообщении правительства России.

«Также эти медикаменты пополнили перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий», - отмечается в распоряжении кабмина.

Все стадии производства препаратов осуществляются в России, цена на них регулируется государством. Всего в перечне ЖНВЛП зафиксировано более 800 позиций, уточнили в пресс-службе. Ранее из перечня жизненно важных лекарств был исключен препарат мельдоний для лечения сердца и добавлено обезболивающее просидол.



