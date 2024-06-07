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Путин указал на узурпацию власти на Украине
Глава государства констатировал утрату легитимности исполнительской власти Украины.
2024-06-07 17:55:29
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент РФ Владимир Путин указал на узурпацию власти на Украине.
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