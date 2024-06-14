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Захарова назвала соглашение США и Украины «обычными бумажками»

По словам официального представителя МИД РФ, соглашение в сфере безопасности не имеет юридической силы.
Россина Бодрова 2024-06-14 10:46:19
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Соглашение США и Украины в сфере безопасности - это «обычные бумажки», которые не имеют юридической силы и не несут в себе никакой сути. Об этом корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Зеленский - мастер пиара и мастер шоу-бизнеса... Он использует всю свою палитру артистических возможностей для того, чтобы выдавать плохое за хорошее», - сказала она.

Напомним, двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет глава киевского режима Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали 13 июня. Оно направлено на усиление защиты Украины. Также США будут предоставлять Украине «долгосрочную материальную помощь» и разведданные.

При этом соглашение не предусматривает отправки американских войск на Украину. Об этом заявил президент Джо Байден.  

#Украина #сша #Киев #Мария Захарова #Вашингтон #Соглашение #безопасность #наш эксклюзив
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