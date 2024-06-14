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Расчеты «Градов» уничтожили опорный пункт врага в Харьковской области

Реактивные системы залпового огня группировки войск «Север» бьют по украинским укреплениям, чтобы поддержать российскую пехоту.
2024-06-14 11:44:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

«Град» обрушился на головы украинских боевиков в Харьковской области. Расчеты РСЗО группировки войск «Север» нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. 

Цель, как отметили в российском оборонном ведомстве, была уничтожена.

«Если есть какие-то подъезды противника, то есть ожидается остановка противника в определенной точке, то нам заранее дают точку и мы по ней отрабатываем в момент, когда противник находится непосредственно на ней», - поделился старший офицер батареи с позывным Сапфир тем, как российские военные «подлавливают» артиллерию противника. 

Также он отметил, что с начала наступления в Харьковской области российские артиллеристы выпускают по 300-400 снарядов в сутки, работая день и ночь. 

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России обрушили огневую мощь «Гиацинтов» на правый берег Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Харьковская область #РСЗО #Град
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