«Град» обрушился на головы украинских боевиков в Харьковской области. Расчеты РСЗО группировки войск «Север» нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Цель, как отметили в российском оборонном ведомстве, была уничтожена.

«Если есть какие-то подъезды противника, то есть ожидается остановка противника в определенной точке, то нам заранее дают точку и мы по ней отрабатываем в момент, когда противник находится непосредственно на ней», - поделился старший офицер батареи с позывным Сапфир тем, как российские военные «подлавливают» артиллерию противника.

Также он отметил, что с начала наступления в Харьковской области российские артиллеристы выпускают по 300-400 снарядов в сутки, работая день и ночь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России обрушили огневую мощь «Гиацинтов» на правый берег Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.