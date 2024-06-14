Экипаж вертолета Ми-35М с надписью «Мы - Русские, с нами Бог!» обрушил с небес дождь из осколков на головы украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Противник уничтожался в зоне ответственности группировки войск «Север».
Нанеся удар, летчики, отстрелив тепловые ловушки, выполнили противоракетный маневр и после этого благополучно вернулись на аэродромы вылета.
Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении намеченных целей.
Российское оборонное ведомство уточнило, что весь полет прошел в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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