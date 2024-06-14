Экипаж вертолета Ми-35М с надписью «Мы - Русские, с нами Бог!» обрушил с небес дождь из осколков на головы украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Противник уничтожался в зоне ответственности группировки войск «Север».

Нанеся удар, летчики, отстрелив тепловые ловушки, выполнили противоракетный маневр и после этого благополучно вернулись на аэродромы вылета.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении намеченных целей.

Российское оборонное ведомство уточнило, что весь полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.