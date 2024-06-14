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Ми-35М с надписью «Мы - Русские, с нами Бог!» уничтожил боевиков ВСУ

Летчики обрушили на головы врага огненный дождь. Авиационный удар наносился неуправляемыми ракетами С-8 по координатам, полученным от передового авиационного наводчика.
2024-06-14 10:56:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-35М с надписью «Мы - Русские, с нами Бог!» обрушил с небес дождь из осколков на головы украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Противник уничтожался в зоне ответственности группировки войск «Север».

Нанеся удар, летчики, отстрелив тепловые ловушки, выполнили противоракетный маневр и после этого благополучно вернулись на аэродромы вылета. 

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении намеченных целей. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что весь полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #ми-35м #авиаудар
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