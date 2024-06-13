Хуситы атаковали коммерческое судно Tutor в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об очередной успешной спецоперации в Красном море.

По заявлению военного представителя движения Яхья Сариа, атаковано коммерческое судно Tutor.

«Судно получило серьезные повреждения и может затонуть», - приводит слова Сариа телеканал Al Masirah.

Сообщается, что при атаке корабля хуситы использовали беспилотный катер, несколько баллистических ракет и ударных дронов.

Ранее военный представитель мятежников заявил о совместной военной операции с членами «Исламского сопротивления Ирака» против Израиля. По его словам, успешно атакованы несколько важных целей в израильских городах Ашдод и Хайфа.