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Хуситы атаковали коммерческое судно Tutor в Красном море

Судно в Красном море атаковали при помощи беспилотного катера, дронов и баллистических ракет.
Ян Брацкий 2024-06-13 03:52:55
© Фото: Hani Al-Ansi, dpa, Global Look Press

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об очередной успешной спецоперации в Красном море.

По заявлению военного представителя движения Яхья Сариа, атаковано коммерческое судно Tutor.

«Судно получило серьезные повреждения и может затонуть», - приводит слова Сариа телеканал Al Masirah.

Сообщается, что при атаке корабля хуситы использовали беспилотный катер, несколько баллистических ракет и ударных дронов.

Ранее военный представитель мятежников заявил о совместной военной операции с членами «Исламского сопротивления Ирака» против Израиля. По его словам, успешно атакованы несколько важных целей в израильских городах Ашдод и Хайфа.

#корабль #Йемен #Хуситы #красное море
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