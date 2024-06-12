Один мужчина погиб при украинском обстреле Шебекино из РСЗО - снаряд попал прямо в квартиру мирного жителя. Еще 3 человека получили ранения. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - цитируют главу региона RT.

У пострадавших женщин осколочные ранения рук и ног - они доставлены в больницу. Еще один раненный мужчины получил контузию, отметил Гладков.

Также повреждения получили 6 частных домов и 11 многоквартирных— выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты, и еще повреждены 9 автомобилей и линии электропередачи.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Она была активна около часа.