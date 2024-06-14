Во Владивостоке открылся автосервис, в котором работают ветераны СВО

Во Владивостоке открылась автомастерская, в которой работают исключительно ветераны специальной военной операции. После полученных ранений они оказались на гражданке. Найти работу им помог полковник в отставке. Теперь боевые товарищи занимаются автомобилями.

В сборочном цехе у Вадима Чижикова решающий голос. С одной стороны - как у владельца предприятия, с другой - как у старшего по званию. Все процессы в недавно открывшейся автомастерской отставной полковник морской пехоты взял на себя. А вот создание рабочей атмосферы уже легло на плечи сотрудников. Каждый сварщик, слесарь и мастер пришел сюда со своей уникальной историей из зоны спецоперации.

«Очень много участников СВО приходят после выполнения боевых задач. Такая идея, что брать таких ребят к нам на работу сотрудниками. В коллективе, где есть участники боевых действий, им, естественно, проще друг с другом общаться и входить в мирную обстановку», - рассказал индивидуальный предприниматель Вадим Чижиков.

Александр Иванов - профессиональный военнослужащий с 10-летним боевым опытом. В 2022-м году в составе десантно-штурмового батальона участвовал в сражениях на Киевском направлении. Во время боя получил пять пулевых ранений. Выжил и попал в госпиталь. Затем лечение и реабилитация. О карьере в рядах наших Вооруженных Сил пришлось забыть из-за состояния здоровья. Как признается Александр, быстрее адаптироваться к мирной жизни ему помог Вадим. Сегодня бывший морпех в сборочном цехе собирает и устанавливает металлический каркас для грузовых авто. Работа спокойная и хорошая оплачиваемая.

«Если человек прослужил достаточно долгое время в армии, то ему сложно адаптироваться. В плане гражданского населения. Потому что взгляды и мировоззрение совсем другие. Поначалу было сложно. Успел поработать на стройке, после чего пригласили сюда. Здесь у меня есть боевые товарищи, с которыми есть общие темы», - признался мастер цеха по переоборудованию автомобилей Александр Иванов.

Автомастерская специализируется на ремонте, обслуживании и переоборудовании грузовых авто в фургоны и рефрижераторы. Под крышей небольшого предприятия пока три цеха - механический, сборочный и производственный. Однако уже в ближайшее время появится еще один - по ремонту двигателей.

«Металлоконструкция - это будущие стены фургона. Это несущая его часть, основание. Будет фургончик через три дня», - подтвердил мастер цеха по переоборудования автомобилей Пантелей Зверев.

Опыт, полученный в боевых действиях, эти парни вовсю используют на гражданке. Пантелей Зверев - в прошлом командир БМП-3. Бывший замкомвзвода рассказывает, что спецоперация научила его мыслить и работать оперативно, и в то же время - максимально вдумчиво. Ведь на передовой любое промедление при эвакуации боевых товарищей может стоить человеческой жизни. И просто так избавиться от этого чувства невозможно.

«Я вообще военнослужащий по контракту. Я с 18-ти лет здесь, в Приморском крае. Было сложно изначально поменять сферу деятельности. А так, помогли. Я считаю, что это хорошо», - уверен Пантелей Зверев.

Автомастерская Вадима Чижикова - первое в Приморье и на Дальнем Востоке предприятие, где большинство специалистов прошли через тяжелейшие условия боевых действий. Силами фонда «Защитники Отечества» в регионе активно развиваются проекты по оказанию помощи в трудоустройстве, социальной адаптации, психологической и юридической поддержке ветеранам спецоперации. По поручению Владимира Путина с 1 июня 2023-го двери общественной организации открыты в 89-ти субъектах страны.