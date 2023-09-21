Путин посетил центр поддержки ветеранов СВО в Великом Новгороде

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Президент России Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». В планах главы государства участие в заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда и встреча с победителями чемпионата высоких технологий.

Российскому лидеру представили демонстрационную квартиру, которая специально адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В ней оборудованы спальня, рабочее пространство и кухня со всем необходимым. Жилище управляется системой «Умный дом».

Отделение центра «Возвращение» было открыто 1 июня этого года. Его специалисты оказывают участникам СВО и членам их семей комплексную помощь и поддержку. За каждым посетителем закреплен персональный координатор, который сопровождает ветерана спецоперации от запроса до оказания помощи. Для каждого здесь формируется индивидуальный план оказания помощи - социальная, медицинская или психологическая поддержка, решение вопросов реабилитации и так далее.

В начале лета в России заработали отделения фонда «Защитники Отечества», специалисты которых помогают участникам спецоперации по любым вопросам. Только в первые дни работы филиалов за помощью обратились сотни военнослужащих и членов их семей. Главные ценности фонда - справедливость, забота и уважение.