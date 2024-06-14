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Путин наградил медалями подростков, спасших людей в «Крокусе»

Медалью «За спасение погибавших» награждены четверо подростков, учащихся московских школ.
Ирина Егорова 2024-06-14 00:10:46
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова. Они спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», передает Life.

Указ российского лидера о награждении опубликован на портале правовой информации.

Все награжденные школьники обучаются в московских школах, говорится в документе. Викторая Волчихина - учащаяся школы № 1900, Александр Журик - школы № 1191, Артемиий Филимонов -  школы № 1564 и Елизавета Терехова - учащаяся Московского государственного образовательного комплекса.

Ребята получили награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Ранее аналогичные медали получили двое учеников красногорской школы №19 Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС Никита Иванов. 

Школьники помогали пострадавших ориентироваться в здании, указывали путь к эвакуационным выходам, направляли толпу людей.

При нападении террористов на посетителей концертного зала вечером 22 марта погибли 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные нападавшие открыли огонь по людям прям при входе, подожгли зрительный зал, а потом скрылись с места преступления.

#Путин #Теракт #награждение #медали #Школьники #подростки #Спасение людей #Крокус сити холл
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