В Московской области от удара молнии пострадал подросток 2009 года рождения. Происшествие случилось в городском округе Солнечногорск. Об этом пишет РИА Новости.

«В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года», - сообщил представитель экстренных служб.

Напомним, в конце мая во время грозы удар молнии убил жителя подмосковной Балашихи. Трагедия произошла возле одного из домов по шоссе Энтузиастов.

В беседе со «Звездой» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, как сохранить жизнь во время ударов молний. По его словам, нужно укрыться в стационарном помещении, а будучи дома, необходимо закрыть окна и двери, отключить газ, электричество и отопление.