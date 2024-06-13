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В Московской области от удара молнии пострадал подросток

Происшествие случилось в Солнечногорске.
Сергей Лебедев 2024-06-13 09:58:50
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

В Московской области от удара молнии пострадал подросток 2009 года рождения. Происшествие случилось в городском округе Солнечногорск. Об этом пишет РИА Новости.

«В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года», - сообщил представитель экстренных служб.

Напомним, в конце мая во время грозы удар молнии убил жителя подмосковной Балашихи. Трагедия произошла возле одного из домов по шоссе Энтузиастов.

В беседе со «Звездой» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, как сохранить жизнь во время ударов молний. По его словам, нужно укрыться в стационарном помещении, а будучи дома, необходимо закрыть окна и двери, отключить газ, электричество и отопление.

#Московская область #происшествие #ЧП #удар #Непогода #Солнечногорск #Гроза #молния
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