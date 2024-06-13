Ракетчики отработали скрытное выдвижение на учениях ядерных сил

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ВС РФ личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. Также были произведены электронные ракетные пуски по условным целям противника.

Кроме того, личный состав задействованных в учениях экипажей кораблей Военно-морского флота России вышел в назначенный район патрулирования. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что ранее военные отработали задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.

Напомним, что учения проводятся в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Руководит учениями Генеральный штаб ВС РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в учениях нет ничего необычного. Глава государства подчеркнул, что подобная работа является плановой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.