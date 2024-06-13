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В Калужской области задержали стрелявшего на дороге у Оптиной пустыни

Полицейские изъяли у злоумышленника автоматическое оружие.
Сергей Лебедев 2024-06-13 08:18:42
© Фото: Росгвардия

В Калужской области полицейские задержали 31-летнего жителя города Сосенский, который устроил стрельбу на дороге рядом с монастырем Оптина пустынь. Об этом со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк сообщает телеканал «360».

Отмечается, что злоумышленника поймали по горячим следам. Правоохранители изъяли у нападавшего автоматическое оружие.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Сейчас выясняются мотивы преступления.

Напомним, накануне вооруженный мужчина остановил машину на дороге из Козельска в Оптину пустынь и устроил стрельбу. При выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму.

#стрельба #росгвардия #Калужская область #полиция #Задержание #Ирина Волк #оптина пустынь
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