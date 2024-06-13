В Калужской области задержали стрелявшего на дороге у Оптиной пустыни

В Калужской области полицейские задержали 31-летнего жителя города Сосенский, который устроил стрельбу на дороге рядом с монастырем Оптина пустынь. Об этом со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк сообщает телеканал «360».

Отмечается, что злоумышленника поймали по горячим следам. Правоохранители изъяли у нападавшего автоматическое оружие.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Сейчас выясняются мотивы преступления.

Напомним, накануне вооруженный мужчина остановил машину на дороге из Козельска в Оптину пустынь и устроил стрельбу. При выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму.