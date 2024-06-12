Мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой

Неизвестный мужчина устроил стрельбу рядом с монастырем Оптина пустынь в Калужской области. Он передвигался на автомобиле, остановил его и открыл стрельбу в воздух и по земле, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму.

«Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчин», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на автомобильной дороге г. Козельск - Оптина пустынь.

Оптина пустынь —мужской монастырь Русской Православной Церкви. Он расположен неподалеку от Козельска Калужской области и был основан в IV в. Оптина пустынь — место для паломничества многих верующих.