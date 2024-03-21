Шмыгаль заявил, что Канада передала Украине 1,5 миллиарда долларов

Канада предоставила Украине 1,5 миллиарда долларов в качестве помощи, она пойдет на государственные социальные программы поддержки украинских граждан. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Уточняется, что переданные средства планируется направить на компенсацию дефицита бюджета страны. Всего с февраля 2022 году Канада выделила киевскому режиму около 5 миллиардов долларов США (7 миллиардов канадских долларов).

Во вторник также стало известно о намерении канадской стороны предоставить Украине $29,5 млн в качестве военной помощи, в пакет войдут приборы ночного видения, БПЛА и средства на закупку снарядов.