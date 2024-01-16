К российскому аналогу SWIFT подключились резиденты 20 стран

По информации ЦБ РФ, 20 стран подключились к отечественной системе передачи финансовых сообщений. Это российский аналог SWIFT, который презентовал сегодня на выставке-форуме «Россия» один из руководителей ЦБ Владимир Чистюхин.

Он привел данные о том, что участниками российской системы уже стали 557 банков и компаний, из которых 159 - нерезиденты из 20 стран. Это значительный успех - в течение прошлого года количество нерезидентов выросло со 100 до 150, еще в декабре 2023 года с СПФС работали 16 стран, а теперь на четыре больше.

Напомним, что после введения санкций против РФ российские банки изолировали от системы платежей SWIFT, но ЦБ нашел способ решения этой финансовой задачи.