Разведчики рассказали о радиоперехватах западных наемников в зоне СВО

Наступление на очередном участке линии боевого соприкосновения началось тихо и незаметно, без единого выстрела. С помощью беспилотника разведчики группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении выявляют опорные пункты, укрепления, скопления живой силы и бронетехники противника.

В буйной растительности наметанный глаз разведчика может различить неумелую маскировку, следы человеческого присутствия, пути заезда в лесопосадку. Операторы БПЛА - «глаза» артиллеристов. Они выявляют цели, корректируют огонь и фиксируют поражение.

«Обнаружили цель, доложили, две-три минуты навестись, зарядить и открыть огонь. В течение пяти-десяти минут снаряд прилетает в нужное место. Первый пристрелочный, подкорректировать, затем второй, и третий прямо в яблочко», - рассказал разведчик с позывным Ворон.

При необходимости дроны-разведчики становятся ударными. Небольшие цели в зоне досягаемости атакуют подвесными боеприпасами. Сами разведчики для украинских боевиков в числе приоритетных целей. Если группа обнаружена, то враг не жалеет боеприпасов.

«Вели наблюдение. К сожалению, нашу точку обнаружил противник и открыл артиллерийский огонь. Никто не пострадал, но мы поняли, что нас обнаружили. Переждали и ушли», - вспомнил и.о. командира разведывательной роты с позывным Жара.

Задача - увидеть все, что скрыто, и самим остаться незамеченными. В группе, как правило, всего несколько человек. Разведчики выяснили, что на той стороне действуют иностранные наемники.

«Радиостанции нет-нет, но, бывает, дают сбои, и в эфире иногда проскакивают их речи. На украинской мове очень редко слышал. В основном зарубежная речь, иностранные языки какие-то», - заверил разведчик с позывным Кузбасс.

Полученные данные обеспечивают не только эффективную работу артиллерии, но и продвижение на различных участках наших штурмовых подразделений. Так бойцы одной разведгруппы ведут постоянный контроль тактической обстановки на Времевском выступе в Запорожской области.