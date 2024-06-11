Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера Байдена

Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем федеральным обвинениям в хранении огнестрельного оружия. Жюри пришло к выводу, что он нарушил законы, которые не должны позволять наркоманам владеть огнестрельным оружием.

54-летнего Хантера Байдена обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним. Это является нарушением федерального закона. Он не признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения, хотя открыто говорил о своей борьбе с зависимостью от алкоголя и кокаина.

Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф до 750 тысяч долларов. Ему могут вынести менее жесткое наказание, потому что это его первое дошедшее до суда дело. Приговор ему могут вынести в середине октября.

Это решение стало первым случаем, когда ближайшего родственника президента признали виновным в совершении преступления во время пребывания его отца на посту президента.

Джо Байден в своем заявлении выразил поддержку сыну. Он заявил, что «будет продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер подает апелляцию».

Команда Трампа назвала дело Хантера отвлекающим внимание от преступлений президента США Джо Байдена.