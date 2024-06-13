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ВС РФ обеспечили безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

По маршруту движения наблюдателей МАГАТЭ был объявлен режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.
2024-06-13 17:29:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ вместе с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает МО РФ. 

По всему маршруту движения, от разрушенного моста у населенного пункта Каменское в Запорожской области, который назначили местом перехода, до самой станции, объявили режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдали российские военнослужащие. 

До начала движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. 

Завершив инженерную разведку, военнослужащие ВС РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей и организовали их доставку на станцию. 

Всего в составе миссии прибыли четыре инспектора с задачей наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской атомной электростанции. 

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #МАГАТЭ #запорожская область #ротация #заэс
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