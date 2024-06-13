В НТВ заявили, что третьим пострадавшим от обстрела под Горловкой оказался офицер сопровождения.

Ранее мэр города Иван Приходько заявил, что трое сотрудников телекомпании получили тяжелые ранения. В НТВ назвали имена двух пострадавших - это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший - офицер сопровождения.

Обстрелу подвергся поселок Гольмовский в Никитовском районе. Журналисты, оказавшиеся под огнем, в это время выполняли свою работу. Всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что Горловку регулярно обстреливают киевские формирования. Удары зачастую наносятся неизбирательно, по площадям, в результате страдают и гибнут мирные люди.