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НТВ: третий пострадавший от обстрела в ДНР - офицер сопровождения

Двумя другими пострадавшими оказались корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин.
Андрей Аркадьев 2024-06-13 14:09:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В НТВ заявили, что третьим пострадавшим от обстрела под Горловкой оказался офицер сопровождения.

Ранее мэр города Иван Приходько заявил, что трое сотрудников телекомпании получили тяжелые ранения. В НТВ назвали имена двух пострадавших - это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший - офицер сопровождения.

Обстрелу подвергся поселок Гольмовский в Никитовском районе. Журналисты, оказавшиеся под огнем, в это время выполняли свою работу. Всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что Горловку регулярно обстреливают киевские формирования. Удары зачастую наносятся неизбирательно, по площадям, в результате страдают и гибнут мирные люди.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел
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