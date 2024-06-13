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Путин дал старт технологическому пуску комплекса NICA в Дубне

Сейчас в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне создается новый ускорительный комплекс, который будет изучать свойства плотной барионной материи.
Андрей Аркадьев 2024-06-13 17:09:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в подмосковной Дубне.

В ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований главе государства объяснили принцип работы адронного коллайдера. Президент побывал на площадке, где разместился новый ускорительный комплекс, но не стал задавать уточняющих вопросов.

После технологического пуска начинается тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера комплекса NICA, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса - MPD (Multi-Purpose Detector).

Адронный коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) - это новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований. Проект реализуется с целью изучения свойств плотной барионной материи, в нем принимают участие ученые из разных стран мира.

После запуска коллайдера NICA ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

#Путин #дубна #nica
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