В Объединенном институте ядерных исследований объяснили, почему российский коллайдер безопаснее швейцарского

В Дубне идет процесс строительства сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA, цель которого - исследование параметров физики частиц в ранее недоступных на Земле условиях. Владимир Кекелидзе, профессор, член-корреспондент РАН и вице-президент Объединенного института ядерных исследований, на базе которого проводится строительство, объяснил, почему «Ника» не угрожает человечеству глобальной катастрофой.

Когда в Швейцарии строился большой андронный коллайдер, вокруг него образовалось много слухов о возможности образования Черной дыры, что грозило бы неизвестными и непоправимыми последствиями. В отличие от него, NICA, обладающий меньшими размерами и более узкими задачами, не способен нанести глобальный вред.

«Черные дыры возникают только при столкновении больших нейтронных звезд. Это явление космического масштаба. Что касается большого андронного коллайдера, то даже при его энергии не образуется Черных дыр. Энергия “Ники” в тысячу раз меньше. Никакой опасности никаких катаклизмов нет», - заявил Кекелидзе в эфире «Сегодня утром».

Максимум, который он упомянул - повреждения микроэлементов внутри здания, в котором расположен коллайдер. Профессор заявил, что за его пределы не выйдет ни радиация, ни что-либо еще.

Ранее Кекелидзе назвал главное отличие NICA от большого андронного коллайдера. Оно незаметно, но важно - в поставленной задаче.