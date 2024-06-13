Неприятель за сутки потерял до 635 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, за сутки группировка войск «Юг» уничтожила две украинские боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Также сообщается об уничтожении в зоне ответственности группировки семи складов боеприпасов ВСУ.

Российское оборонное ведомство добавило, что подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Речь идет о 22-й механизированной и 46-й аэромобильной бригадах ВСУ, а также о 241-й бригаде территориальной обороны.

Еще МО РФ сообщило об отражении контратаки штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские боевики заминировали созданного для любви плюшевого зайца.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.