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Враг потерял до 635 боевиков в зоне ответственности группировки «Юг»

Также подразделения группировки уничтожили за сутки две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
2024-06-13 13:55:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Неприятель за сутки потерял до 635 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, за сутки группировка войск «Юг» уничтожила две украинские боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Также сообщается об уничтожении в зоне ответственности группировки семи складов боеприпасов ВСУ. 

Российское оборонное ведомство добавило, что подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Речь идет о 22-й механизированной и 46-й аэромобильной бригадах ВСУ, а также о 241-й бригаде территориальной обороны.

Еще МО РФ сообщило об отражении контратаки штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. 

Ранее сообщалось, что украинские боевики заминировали созданного для любви плюшевого зайца.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #СВО #Потери врага #группировка войск "Юг"
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