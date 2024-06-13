ВСУ заминировали созданного для любви плюшевого зайца

Противник минирует все подряд, не гнушаясь даже игрушками, популярными у детей и женщин. В этом убедился корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, пообщавшийся с российским сапером, который присутствовал при обезвреживании одного из таких самодельных взрывных устройств.

Им, как сообщил сапер с позывным Монтана, оказался милый плюшевый заяц, у которого была кнопка, после которой он должен был говорить «я тебя люблю». Но возжелавший выражения чувств от милой игрушки получал бы не любовь, а мощный взрыв!

«Примерно 16 килограмм в тротиловом эквиваленте», - резюмировал Монтана.

Монтана добавил, что враг, судя по такому выбору объектов для минирования, не жалеет вообще никого.

Корреспондент уточнил, что саперы 10-го танкового полка из состава группировки войск «Юг», среди которых и был Монтана, который дал «Звезде» этот комментарий, занимаются зачисткой дорог от мин и неразорвавшихся боеприпасов между надавно освобожденными населенными пунктами Парасковиевка и Новомихайловка в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.