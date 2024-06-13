МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ заминировали созданного для любви плюшевого зайца

По словам сапера Монтаны, электродетонатор был выведен на кнопку «я тебя люблю». Нажавший ее любитель милоты оказался бы разорванным на куски - мощность взрывчатки составляла 16 килограмм тротила.
Андрей Лазарев 2024-06-13 11:38:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Противник минирует все подряд, не гнушаясь даже игрушками, популярными у детей и женщин. В этом убедился корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, пообщавшийся с российским сапером, который присутствовал при обезвреживании одного из таких самодельных взрывных устройств. 

Им, как сообщил сапер с позывным Монтана, оказался милый плюшевый заяц, у которого была кнопка, после которой он должен был говорить «я тебя люблю». Но возжелавший выражения чувств от милой игрушки получал бы не любовь, а мощный взрыв! 

«Примерно 16 килограмм в тротиловом эквиваленте», - резюмировал Монтана. 

Монтана добавил, что враг, судя по такому выбору объектов для минирования, не жалеет вообще никого. 

Корреспондент уточнил, что саперы 10-го танкового полка из состава группировки войск «Юг», среди которых и был Монтана, который дал «Звезде» этот комментарий, занимаются зачисткой дорог от мин и неразорвавшихся боеприпасов между надавно освобожденными населенными пунктами Парасковиевка и Новомихайловка в ДНР. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Саперы #разминирование #ВСУ #СВУ #наш эксклюзив #заяц
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 