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Остин заявил, что страны НАТО поставили Киеву оружия на $98 миллиардов

Глава Пентагона озвучил сумму, потраченную с 2022 года.
Сергей Лебедев 2024-06-13 13:50:56
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

С 2022 года страны Североатлантического альянса поставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также выразил надежду на то, что объем военной помощи будет увеличиваться.

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить Украине 50 миллиардов долларов, используя доходы от российских замороженных активов. Предполагается, что выплаты произведут до конца этого года. 

По данным агентства France Press, передача средств была инициативой США.

#Украина #сша #Киев #Пентагон #министр обороны #Ллойд Остин
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