Украинские боевики обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки в ДНР. Корреспондент «Звезды» сообщает, что вскоре после первого удара был нанесен второй. Он едва не убил всех, кто находился рядом, но, к счастью, люди успели уйти в укрытие после первого удара и спаслись.

У здания станции переливания крови образовалась огромная воронка в результате попадания снаряда, предположительно, выпущенного с помощью американской РСЗО HIMARS.

Здание серьезно пострадало, часть перекрытий рухнула, выбиты стекла на всех этажах. В операционной в момент удара были люди, которые сдавали кровь. Находившееся внутри оборудование не подлежит восстановлению.

Расположенные через дорогу дома также серьезно пострадали. В зданиях взрывной волной были выбиты стекла.