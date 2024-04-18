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ВСУ второй раз ударили по медучреждению Горловки, едва не убив всех

По предварительным данным, обстрел города велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Андрей Аркадьев Роман Закурдаев 2024-04-18 17:44:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки в ДНР. Корреспондент «Звезды» сообщает, что вскоре после первого удара был нанесен второй. Он едва не убил всех, кто находился рядом, но, к счастью, люди успели уйти в укрытие после первого удара и спаслись.

У здания станции переливания крови образовалась огромная воронка в результате попадания снаряда, предположительно, выпущенного с помощью американской РСЗО HIMARS.

Здание серьезно пострадало, часть перекрытий рухнула, выбиты стекла на всех этажах. В операционной в момент удара были люди, которые сдавали кровь. Находившееся внутри оборудование не подлежит восстановлению.

Расположенные через дорогу дома также серьезно пострадали. В зданиях взрывной волной были выбиты стекла.

#ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #наш эксклюзив
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