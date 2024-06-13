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Минэкономразвития предложило ввести визы для иностранцев по прибытии

Кроме того, в МЭР предлагают многократные визы со сроком действия до двух лет и делать РФ безвизовой в одностороннем порядке.
Владимир Рубанов 2024-06-13 12:52:10
© Фото: economy.gov.ru

Министерство экономического развития РФ предлагает изменить некоторые механизмы выдачи виз иностранцам для поездок в Россию. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Минэкономразвития предлагает ввести визы для иностранцев, которые выдаются по прибытии, многократные визы со сроком действия 15 месяцев или два года, а также отменять визы для иностранцев в одностороннем порядке.

Речь идет не обо всех странах, а об отдельных, которые являются для РФ целевыми, сказал Вахруков.

Замглавы МЭР пояснил, что сейчас такие предложения обсуждаются с другими ведомствами.

В мае в МИД РФ сообщили, что Россия расширит список стран, гражданам которых доступно получение электронной визы.

#в стране и мире #туризм #Иностранцы #визы
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