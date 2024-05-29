МИД: Россия расширит список стран для выдачи электронных виз

Россия расширит список стран, гражданам которых доступно получение электронной визы, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

Заранее оглашать изменения не будут, уточнил дипломат. Решение о расширении списка будет принято по итогам мониторинга данных о заявках в течение одного года с момента запуска программы, то есть после 1 августа 2024 года. Рассматривать вопрос расширения МИД будет совместно с МВД, Минэкономразвития и ФСБ России.

В ходе интервью дипломат также назвал Китай и Германию лидерами по количеству оформленных электронных виз. Всего с начала текущего года около 178 тысяч человек получили подобную визу в РФ.

На данный момент граждане 55 стран могут оформить электронную визу в Россию. Система была введена в августе 2023 года, в некоторых странах подобный формат стал более востребованным, чем «бумажный». В прошлом году функцией воспользовались около 170 тысяч туристов.