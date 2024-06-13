В Москве мошенники обманули на миллион рублей известного этнографа

В Москве жертвой телефонных мошенников стал известный российский этнограф, востоковед и общественный деятель Михаил Членов. С его счета пропало около миллиона рублей. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Михаилу Членову позвонила женщина, которая представилась сотрудником «Википедии». Она заявила, что необходимо откорректировать статью, размещенную на сайте, а для этого нужен доступ к личному кабинету.

Спустя некоторое время со счета пенсионера через личный кабинет банка мошенники сделали несколько покупок в интернет-магазине. Им удалось потратить более 998 тысяч рублей.

Напомним, ранее злоумышленники по схожей схеме обокрали актера Владимира Щербакова, известного тем, что он более 20 раз исполнил в фильмах роль Лаврентия Берии. С его банковского счета списали 150 тысяч рублей.