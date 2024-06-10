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Мошенники обманули исполнителя роли Берии на 150 тысяч рублей

Владимиру Щербакову предложили отредактировать информацию о нем на сайте «Википедии».
Владимир Рубанов 2024-06-10 13:12:17
© Фото: Наталья1982, kino-teatr.ru

Мошенники обокрали актера Владимира Щербакова, предложив ему отредактировать информацию в «Википедии», сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах. Щербаков известен тем, что больше 20 раз исполнил в документальных и художественных фильмах роль наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии.

Неизвестный человек позвонил актеру в приложении WhatsApp и представился сотрудником «Википедии». Он предложил Щербакову уточнить информацию про карьеру и родственников.

Пока актер рассказывал, звонивший человек попросил его установить на телефон мобильное приложение «Википедии», а потом назвать код, который пришел в СМС-сообщении. Некоторое время мошенники указывали, что Щербакову нужно делать, и он все выполнял. А потом ему пришло СМС-сообщение о списании с банковского счета 150 тысяч рублей.

Лишь после этого актер прекратил разговор и позвонил в банк, чтобы его карту заблокировали.

#актер #Мошенники #банк #наш эксклюзив #Кража #Владимир Щербаков
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