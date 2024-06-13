Эксперт Бедеров заявил, что санкции США не помешают работе смартфонов

Новые антироссийские санкции США, которые запрещают предоставлять услуги, связанные с облачными сервисами, не коснутся обычных граждан. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил эксперт в сфере информационной безопасности Игорь Бедеров. По его словам, смартфоны и связанные с ними облачные продукты будут и дальше работать.

«Если мы прочитаем вот это заявление Соединенных Штатов, мы увидим, что для обычных граждан мало что изменилось. Там прямо в тексте написано, что все то, что касается гуманитарных миссий, гражданского общества и самих граждан, - это не предмет обсуждения данной инициативы», - отметил Бедеров.

По словам эксперта, в США не хотят потерять возможность бесконтрольной слежки за россиянами со стороны своих IT-компаний. Поэтому от этого никто отказываться не будет.

«Смартфоны наши продолжат работать и сливать данные», - добавил эксперт.

Напомним, накануне Минфин США решил запретить предоставлять любому лицу в России услуги IT-консультирования и проектирования, IT-поддержку, облачные услуги программного обеспечения для управления предприятием и ПО для проектирования и производства. Планируется, что это решение вступит в силу 12 сентября текущего года.