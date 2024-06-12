США запретили предоставлять ряд услуг в сфере IT на территории России

Минфин США ввел новые ограничения на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Новое определение Минфина запрещает предоставлять любому лицу в РФ услуги IT-консультирования и проектирования, IT-поддержку, облачные услуги программного обеспечения для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

Это решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. При этом сохранятся разрешения на определенные операции, связанные с телекоммуникациями и Интернетом и гуманитарные операции.

В пресс-релизе отдельно подчеркивается, что эти действия не направлены на подрыв гражданских телекоммуникаций.

Ранее сегодня США объявили новые санкции в отношении 300 физических и юридических лиц.