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США запретили предоставлять ряд услуг в сфере IT на территории России

Ограничения коснутся IT-консультирования и проектирования, ПО в сфере управления предприятием, проектирования и производства.
Владимир Рубанов 2024-06-12 18:31:59
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Global Look Press

Минфин США ввел новые ограничения на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Новое определение Минфина запрещает предоставлять любому лицу в РФ услуги IT-консультирования и проектирования, IT-поддержку, облачные услуги программного обеспечения для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

Это решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. При этом сохранятся разрешения на определенные операции, связанные с телекоммуникациями и Интернетом и гуманитарные операции.

В пресс-релизе отдельно подчеркивается, что эти действия не направлены на подрыв гражданских телекоммуникаций.

Ранее сегодня США объявили новые санкции в отношении 300 физических и юридических лиц.

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