Умер космонавт Зудов, участвовавший в нештатной посадке «Союза-23»

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов скончался накануне, 12 июня. Ему было 82 года, сообщает Государственная корпорация «Роскосмос».

Церемония прощания состоится завтра на мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Зудов был участником нештатной посадки на воду космического корабля «Союз-23» в октябре 1976 года. В корабле вместе с ним находился космонавт Валерий Рождественский. Планировалась экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5», однако выполнить стыковку не удалось, было принято решение возвращаться на Землю.

Корабль приземлился не на сушу, а приводнился на поверхность озера Тенгиз в двух километрах от берега. Это стало единственной в отечественной космонавтике посадкой пилотируемого корабля на воду.

За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов получил медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина.