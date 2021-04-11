В воде и без кислорода: как космонавты Зудов и Рождественский спаслись из озера Тенгиз

При возвращении с орбиты ночью 16 октября 1976 года космонавты Вячеслав Зудов и Валерий Рождественский на корабле «Союз-23» приземлились с перелетом от расчетной точки на 121 км в озеро Тенгиз, пробив при этом лед. Аппарат оказался ночью в штормовой воде. Если следовать теории - космонавты должны были надеть специальные гидрокостюмы и выбираться из «Союза-23», об этом в программе «Военная приемка» рассказал доцент военной академии РВСН им. Петра Великого Демьян Макаренко.

«Такой спускаемый аппарат с тремя местами для космонавтов, это стандартный экипаж, помещают на поверхность воды, закрывают люк, и при закрытом люке три космонавта последовательно должны переодеться из своих белоснежных, аварийно-спасательных скафандров «Сокол-КВ-2» в морские оранжевые гидрокостюмы «Форель». Все это надо сделать вот в этом тесном пространстве», - объяснил сотрудник военной академии.

Но в случае с приземлением Зудова и Рождественского это было невозможно, едва оказавшись в воде спускаемый аппарат опрокинулся вверх ногами. Открыть люк в такой ситуации - означает впустить воду внутрь и утонуть. По словам Демьяна Макаренко, если бы не быстрые действия спасателей, у космонавтов мог закончиться кислород.

«Они висели на подвесных ремнях. И так десять часов. Все дыхательные отверстия, которые расположены по шпангоуту, к сожалению, оказались под водой. И все десять часов, пока их вытаскивали спасательные службы, они вынуждены были пользоваться только тем запасом воздуха, который находится в ограниченном объеме спускаемого аппарата», - рассказал специалист.

Успешно провести эвакуацию космонавтов удалось с помощью вертолета, который вытащил «Союз-23» на берег озера Тенгиз, где удалось вскрыть капсулу и спасти Зудова и Рождественского. И 5 ноября 1976 за успешное осуществление космического полета и проявленные при этом мужество и героизм обоим космонавтам присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор морская подготовка для космонавтов обязательная дисциплина, для этого все отряды направляются на тренировки в спасательный центр МЧС в подмосковном Ногинске.