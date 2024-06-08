МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России.

«Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК», - следует из информации ведомства.

При этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса 63-летняя политик объявлена в розыск.

Напомним, что Тимошенко занимала пост премьера Украины с февраля по сентябрь 2005 года, а также в период с конца 2007-го по март 2010 года. В 2010 и 2014 годах она баллотировалась на пост главы государства, и оба раза проиграла сначала Виктору Януковичу, а затем Петру Порошенко.

Также сообщалось, что экс-премьер заявляла о невозможности достижения компромисса с Россией. Кроме того, она винила Владимира Зеленского в постоянных неудачах на фронте.